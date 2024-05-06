ЦСКА — «Рубин»: Даку сравнял счет в добавленное время

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«Рубин» сравнял счет в матче с ЦСКА в 27-м туре РПЛ — 2:2.

Гол на 90+1-й минуте забил форвард Мирлинд Даку.