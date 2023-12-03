Глава РПЛ Алаев подтвердил, что матч ЦСКА — «Ростов» состоится

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» заявил, что матч 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» состоится.

«Матч состоится сегодня», — сказал Алаев.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры против ростовчан на газон выехал трактор.