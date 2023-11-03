Главный тренер ЦСКА Федотов призвал не называть Файзуллаева открытием сезона

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, можно ли назвать полузащитника команды Аббосбека Файзуллаева открытием сезона.

«Файзуллаев — открытие сезона? Чемпионат только начинается. По нескольким матчам нельзя давать оценку. Вот Месси можно оценивать — восемь «Золотых мячей». А Абосса не отвлекайте ненужной информацией», — цитирует Федотова Sport24.

Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе этого года. 20-летний полузащитник провел 12 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 1 голом и 4 результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до июня 2026 года.

После 13 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.