Такому назначению судьи удивится Карпин. Матч «Краснодара» дали арбитру, чья ошибка позволила «быкам» победить «Ростов»

Департамент судейства РФС сегодня объявил имена арбитров, назначенных на матчи 14-го тура чемпионата России, которые пройдут с 4 по 6 ноября. На игре «Краснодар» — «Крылья Советов» первым ассистентом судьи будет работать Андрей Образко.

Любопытно, что он только отбыл наказание за ошибку, допущенную в 11-м туре. Тогда, 7 октября, он тоже был первым ассистентом и тоже судил матч с участием «Краснодара». В конце той игры он ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у краснодарского футболиста Сергея Волкова, после чего Джон Кордоба забил гол, принесший «быкам» победу над «Ростовом» (3:2).

Вопрос: зачем Образко снова дали игру «Краснодара», и как теперь отреагирует главный тренер ростовчан Валерий Карпин?