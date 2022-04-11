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Главный спонсор тульского «Арсенала» выступил с заявлением по информации о задержках зарплаты

Спонсор «Арсенала» опроверг информацию об отказе от партнерства с клубом
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки тульского «Арсенала».
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Пресс-служба Госкорпорации «Ростех» опубликовала официальное заявление по поводу сотрудничества с футбольным клубом «Арсенал» из Тулы, который выступает в Тинькофф чемпионате России.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрокам команды на собрании было объявлено о задержках зарплаты. Деньги за март пообещали выплатить не раньше мая.

«В связи с публикацией информации о разрыве отношений Госкорпорации Ростех с ПФК «Арсенал» (Тула) официально сообщаем:

«Это тульский, клуб, которому 100 лет. Он тесно связан с историей региона, где сосредоточены наши легендарные заводы. Объем поддержки будет скорректирован в соответствии с текущими реалиями, но будет достаточным для того, чтобы клуб мог играть и развиваться. Никакого отказа от партнерства с «Арсеналом» нет и быть не может», — говорится в заявлении.

На данный момент «Арсенал» занимает последнее место в чемпионате России.

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