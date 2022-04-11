Игнатов рассказал о том, как в «Спартаке» относятся к слухам о возможном вылете команды

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на домашнюю победу красно-белых над «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Безумно рад, что сыграл в первые за долгое время в стартовом составе команды. Получил большое количество положительных эмоций. «Спартак» провел хороший качественный матч, но не идеальный. В первом тайме мы делали все правильно, нам просто немного не везло, мяч не шел в ворота. Давят ли на команду разговоры о возможном вылете? Мы не обращаем на это внимание. Даже не думаем об этом! Идем исключительно от игры к игре», — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» после победы над туляками набрал 30 очков и идет девятым в турнирной таблице чемпионата России.

«Арсенал» с 21 баллом после поражения от москвичей занимает пятнадцатое место. Последний раз «Спартак» побеждал в РПЛ 6 марта, в гостевом матче против «Динамо» (2:0).