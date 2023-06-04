Гладилин: «Третье место «Спартака» в чемпионате считаю хорошим результатом»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил выступление красно-белых в сезоне-2022/23.

«Итоги чемпионата я бы оценил двояко, — цитирует Metaratings.ru Гладилина. — Если в чемпионате, то первый круг неплохо выступали, во втором все-таки была нестабильная игра. Но третье место я считаю хорошим результатом. «Спартак» не пробился в финальную часть Кубка, для всех болельщиков это разочарование. Чемпионат получился рваный, не сказать, что провальный. Потому что когда команда занимает третье место, это все-таки хороший результат. Ведь «Зенит» явный фаворит и чемпион. ЦСКА второй круг очень хорошо прошел, показал хороший футбол. Через два месяца начинается новый чемпионат, и с таким качеством игры и нестабильностью команды на следующий сезон медали будет очень сложно завоевать. Какие позиции нуждаются в усилении? В первую очередь, нужен центральный защитник в пару к Джикии. Такого уровня, как Жиго. В остальном надо поставить более комбинационную игру в средней линии и линии атаки. Исполнители есть».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).