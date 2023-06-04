Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:51

Личка о своем будущем в «Оренбурге»: «Если будет хорошее предложение для меня и клуба, будем думать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в комментарии для «СЭ» подвел итоги сезона-2022/23 и высказался о своем будущем в клубе.

— Как бы вы подвели итоги сезона для «Оренбурга»?

— Думаю, нам удалось показать, что мы умеем играть в открытый, атакующий футбол. Не говорю, что нам было всегда легко, но с каждой игрой мы играли лучше, показывали хороший быстрый футбол. Мы забили 58 голов, набрали 46 очков. Думаю, это показатель того, что мы сделали хорошую работу.

— Вас постоянно сватали то в один, то в другой клуб. Вы можете вспомнить, кто действительно вас приглашал?

— Было только одно официальное предложение, когда звонил «Краснодар». Это было официальным предложением. Других не было. Если кто-то хочет, надо звонить мне и разговаривать со мной.

— Почему зимой отказались от «Краснодара»?

— Понятно, что это топ-команда. Предложение приходило в плохие времена. К нам пришли игроки из Аргентины. Я хотел остаться с новыми футболистами. Если бы это приглашение пришло сейчас, то я думаю, что пошел бы и попробовал сделать шаг вперед в своей карьере.

— То есть сейчас вы готовы?

— Мы разговаривали с президентом клуба, Василием Петровичем (Еремякиным — прим. «СЭ»). Как будет хорошее приглашение для меня и клуба, мы будем думать. Посмотрим.

— Много говорят о «Динамо».

— Мне никто не звонил. Со мной надо общаться на прямую. Надо говорить со мной.

— Вы — гражданин Чехии. Было много разговоров, что вы можете уехать. Когда с вами продлевался контракт, это было непублично. Вы испытывали давление?

— Понятно, что давление идет. Но я ничего не читаю, не разговариваю ни с кем, я занимаюсь спортом. Спорт остается спортом. Политика меня вообще не интересует.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 команда под руководством 45-летнего чеха заняла седьмое место в РПЛ.

1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне перекрыли воздух». Легкоатлетка Крайнова выжила после удара током в 27 тысяч вольт
Украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата-2022/23
Промес получил награду от болельщиков по итогам сезона в РПЛ
Малком признан лучшим нападающим сезона в РПЛ
Сперцян признан лучшим полузащитником сезона в РПЛ
Дуглас Сантос признан лучшим защитником сезона в РПЛ
Акинфеев признан лучшим вратарем сезона в РПЛ
Акинфеев получил награду РПЛ за лучшую передачу сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин: «Третье место «Спартака» в чемпионате считаю хорошим результатом»

Акинфеев получил награду РПЛ за лучшую передачу сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости