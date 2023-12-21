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Орлов: «Сперцян талантливее Захаряна»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, в каком случае атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну нужно переходить в европейский клуб.

— В этом сезоне Эдуард, конечно, играет мощно. Сперцян созрел для перехода в серьезный европейский клуб. Но ему нужно ехать только в ту команду, чей главный тренер ему лично позвонит и скажет: «Ты мне нужен!»

Арсен Венгер лично общался с Андреем Аршавиным перед трансфером в «Арсенал», а вот Александру Кержакову главный тренер «Севильи» не звонил. Так что я бы советовал Сперцяну не лететь в Европу сломя голову, а все взвесить. Нужно обязательно услышать позицию будущего наставника и не стать жертвой агентских игр.

Сравнение Сперцяна с Захаряном? На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами. Но вновь задам свой вопрос: в какие руки они в итоге попадут?

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова
Арсен Захарян
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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