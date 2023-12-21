Орлов: «Даже немотивированный Вендел — лучший на своей позиции в РПЛ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем полузащитника Вендела в «Зените».

— Поговорим о Венделе. Тимур Лепсая в интервью «СЭ» сказал, что бразилец резко сдал и мечтает уехать из «Зенита»? Слишком категорично, хотя отчасти с ним можно согласиться. Вы же, наверное, читали слова Сергея Семака о том, что он не уверен, вернется ли Вендел из отпуска вовремя. То есть такой гарантии сейчас нет. Бразилец, как кажется со стороны, действительно не горит желанием тут играть. В последних двух матчах перед зимней паузой он, конечно, себя не проявил.

И тем не менее считаю именно Вендела лучшим игроком на своей позиции. Человек не прошел подготовку с командой. Приехал поздно, порой испытывал проблемы с мотивацией, но сколько матчей он вытащил! Вы можете назвать мне еще одного полузащитника в РПЛ, который так же часто делал разницу осенью?

Не знаю, останется ли он в «Зените». На него есть спрос и в Бразилии, и в Турции. Тут уже вопрос к менеджменту, тренерскому штабу. Смогут ли они уговорить Вендела остаться на вторую часть чемпионата? Мне сложно гадать. Вообще его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.