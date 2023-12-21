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Сегодня, 15:25

Орлов: «Даже немотивированный Вендел — лучший на своей позиции в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о будущем полузащитника Вендела в «Зените».

— Поговорим о Венделе. Тимур Лепсая в интервью «СЭ» сказал, что бразилец резко сдал и мечтает уехать из «Зенита»? Слишком категорично, хотя отчасти с ним можно согласиться. Вы же, наверное, читали слова Сергея Семака о том, что он не уверен, вернется ли Вендел из отпуска вовремя. То есть такой гарантии сейчас нет. Бразилец, как кажется со стороны, действительно не горит желанием тут играть. В последних двух матчах перед зимней паузой он, конечно, себя не проявил.

И тем не менее считаю именно Вендела лучшим игроком на своей позиции. Человек не прошел подготовку с командой. Приехал поздно, порой испытывал проблемы с мотивацией, но сколько матчей он вытащил! Вы можете назвать мне еще одного полузащитника в РПЛ, который так же часто делал разницу осенью?

Не знаю, останется ли он в «Зените». На него есть спрос и в Бразилии, и в Турции. Тут уже вопрос к менеджменту, тренерскому штабу. Смогут ли они уговорить Вендела остаться на вторую часть чемпионата? Мне сложно гадать. Вообще его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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