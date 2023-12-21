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Сегодня, 15:56

Канчельскис оценил перспективы Пиняева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Без еврокубков и международных матчей молодым футболистам сложнее прогрессировать. Надо играть с лучшими, чтобы раскрывать свой талант. Конкуренция и еще раз конкуренция — только так становятся большими футболистами. Игроки нынешнего поколения вряд ли добьются серьезных успехов, потому что они лишены связи с европейским футболом. Тот же Пиняев мог бы уже выйти на принципиально другой уровень, если бы играл в Лиге Европы, Лиге чемпионов, квалификации Евро, он мог бы стать новым Аршавиным. А играя только в РПЛ, Пиняев обречен тормозить свое развитие, закапывать талант», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-s-evrokubkami-pinyaev-mog-by-stat-novy-m-arshaviny-m-a-igraya-v-rpl-on-obrechen/
Андрей Канчельскис
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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