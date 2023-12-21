Канчельскис оценил перспективы Пиняева

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Без еврокубков и международных матчей молодым футболистам сложнее прогрессировать. Надо играть с лучшими, чтобы раскрывать свой талант. Конкуренция и еще раз конкуренция — только так становятся большими футболистами. Игроки нынешнего поколения вряд ли добьются серьезных успехов, потому что они лишены связи с европейским футболом. Тот же Пиняев мог бы уже выйти на принципиально другой уровень, если бы играл в Лиге Европы, Лиге чемпионов, квалификации Евро, он мог бы стать новым Аршавиным. А играя только в РПЛ, Пиняев обречен тормозить свое развитие, закапывать талант», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за железнодорожников.