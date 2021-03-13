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Гендиректор «Ротора» после поражения от «Урала» заявил о претензиях к самоотдаче

15:26
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Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский остался недоволен игрой и самоотдачей команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:1).

Единственный мяч забил полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви.

«Крайне не доволен и результатом, и игрой команды, — цитирует ТАСС Рекечинского. — В первую очередь, не получилось забить гол. Что можно говорить, если вторую игру подряд команда ни разу не попадает в створ ворот. Есть претензии и по самоотдаче. Во вторую очередь, не получилось удержать ничейный счет. Результат справедливый — «Урал» заслуженно победил».

Урал — Ротор

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10897109

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