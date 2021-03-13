«Зенит» — «Ахмат»: Дзюба, Чистяков и Бериша выйдут в стартовом составе
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ахмата» на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 13 марта в Петербурге и начнется в 16:30 мск.
У петербуржцев из-за травм не смогут выйти на поле Михаил Кержаков, Себастьян Дриусси и Малком, Деян Ловрен пропустит встречу из-за дисквалификации.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев, Вендел, Азмун, Дзюба.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Сазонов, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Крапухин, Шамкин.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семенов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Швец, Харин, Ильин, Бериша.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Анхель, Кармаев, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Янку, Кадыров, Мелкадзе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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