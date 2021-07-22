Газизов прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Беленову
13:21
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к вратарю уфимцев Александру Беленову.
«Переход Беленова в «Зенит»? Всегда интересуются такими футболистами, как Беленов. Но мы никаких предложений не получали. Если получим, то будем смотреть», — сказал Газизов.
В сезоне-2020/21 Беленов провел за «Уфу» 32 матча во всех турнирах и пропустил 44 мяча, проведя 9 игр на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает 34-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.
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