Газизов: «Уфа» намерена бороться за высокие места"

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА рассказал, как решается вопрос с допуском болельщиков на трибуны. Также руководитель добавил, что клуб намерен бороться за высокие места.

«Вопрос с допуском болельщиков мы обсуждаем, — отметил Газизов. — Мы хотим, чтобы наши фанаты были с нами на стадионе. В России сейчас разные позиции везде. Где-то пускают 10 процентов, где-то — 500 человек. Мы должны учитывать позицию правительства и Роспотребнадзора.

Наш клуб в этом сезоне намерен бороться за высокие места. У нас сильный тренерский штаб, хорошие игроки. Мы действительно способны на это, я верю в это. Если мы найдем деньги, то все у нас будет".

Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет в гостях против ЦСКА. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).