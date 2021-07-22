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Газизов: «Уфа» намерена бороться за высокие места"

13:20
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов перед матчем первого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА рассказал, как решается вопрос с допуском болельщиков на трибуны. Также руководитель добавил, что клуб намерен бороться за высокие места.

«Вопрос с допуском болельщиков мы обсуждаем, — отметил Газизов. — Мы хотим, чтобы наши фанаты были с нами на стадионе. В России сейчас разные позиции везде. Где-то пускают 10 процентов, где-то — 500 человек. Мы должны учитывать позицию правительства и Роспотребнадзора.

Наш клуб в этом сезоне намерен бороться за высокие места. У нас сильный тренерский штаб, хорошие игроки. Мы действительно способны на это, я верю в это. Если мы найдем деньги, то все у нас будет".

Первый матч в сезоне-2021/22 «Уфа» проведет в гостях против ЦСКА. Игра состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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