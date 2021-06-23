Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов отреагировал на публикации с подробностями его контракта со «Спартаком»

18:15
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» публикации Telegram-канала «Black Mirror» о его трудовом договоре со «Спартаком».

По информации источника, зарплата Газизова в московской команде составляла 6 650 000 рублей в месяц (без учета бонусов).

«Я не смотрю на эти сливы, я знаю свой договор. Кому это нужно? Все же ясно! Слушайте, я никогда никого не обижал. Ничего плохого не говорил про предшественников и тех, кто работает после меня. Кому это надо — пусть думают сами. Бонус за Лигу чемпионов? Не могу сказать. Это мои личные отношения с Леонидом Арнольдовичем. Если кто-то там что-то делает, то я ничего сказать не могу», — сказал Газизов «СЭ».

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Отец Сафонова рассказал о состоянии вратаря после вылета России с Евро-2020
Песков прокомментировал претензии ВОЗ к производству «Спутника V»
Муж заподозрил жену в измене и забил ее ломом на автобусной остановке
Как возраст мужчины влияет на отношения с ним

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы