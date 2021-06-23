Газизов отреагировал на публикации с подробностями его контракта со «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» публикации Telegram-канала «Black Mirror» о его трудовом договоре со «Спартаком».

По информации источника, зарплата Газизова в московской команде составляла 6 650 000 рублей в месяц (без учета бонусов).

«Я не смотрю на эти сливы, я знаю свой договор. Кому это нужно? Все же ясно! Слушайте, я никогда никого не обижал. Ничего плохого не говорил про предшественников и тех, кто работает после меня. Кому это надо — пусть думают сами. Бонус за Лигу чемпионов? Не могу сказать. Это мои личные отношения с Леонидом Арнольдовичем. Если кто-то там что-то делает, то я ничего сказать не могу», — сказал Газизов «СЭ».

52-летний Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора в «Уфе». До этого он работал в «Уфе» с 2010 года.