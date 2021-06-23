Стали известны подробности контракта Шамиля Газизова со «Спартаком»

Стали известны подробности контракта бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова с клубом, согласно опубликованной информации Telegram-канала BlackMirror.

Его зарплата в московской команде составляла 6 650 000 рублей в месяц. Также в договоре были прописаны солидные премиальные.

Если по результатам сезона клуб пробивался в групповой этап Лиги чемпионов, работник получает бонус в 100 млн рублей. Если же по результатам сезона клуб пробивается в групповой этап Лиги Европы, работник получает бонус в 30 млн рублей.

Если по результатам сезона клуб становится чемпионом России, Газизов мог бы получить бонус в 50 млн рублей.

Кроме того, если верить скриншотам, то у владельца красно-белых Леонида Федуна уточняли, утверждать ли требование гендира платить ему 10 процентов от трансфера каждого приведенного игрока.

52-летний Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. 11 июня суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая интересы «Спартака», заявила, что клуб обжалует решение суда, принятое в пользу бывшего генерального директора.