Агент рассказал, когда Яя Туре прибудет в расположение «Ахмата»
18:13
Агент Яя Туре Дмитрий Селюк в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации клиента с получением российской визы и приездом в «Ахмат».
«Уже всё в порядке, Яя получил визу и послезавтра прилетит. Он как раз успевает на сборы. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этом», — сказал Селюк «СЭ».
Ранее СМИ сообщали, что посольство России отказало в выдаче рабочей визы Яя Туре.
14 июня стало известно, что 38-летний Туре войдет в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом из Кот-д'Ивуара рассчитан до конца сезона-2021/22.
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