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Сегодня, 10:00

Гарре — о матчах с «Динамо» и «Локомотивом»: «Просто потеряли уважение к большим командам»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Дмитрий Баринов и Бенхамин Гарре.
Фото ФК «Крылья Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» высказался о камбэках команды в матчах против «Локомотива» (3:3) и «Динамо» (3:3).

«Мне кажется, что мы просто потеряли страх, уважение к большим командам. Играли в свою игру и не останавливались. В тех двух играх мы по-настоящему показали, на что способны. Конечно, тяжело возвращаться в игру, пропустив две безответных мяча. Однако даже проигрывая, мы стремимся к максимуму. Теперь это останется лишь воспоминанием», — сказал Гарре «СЭ».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Полностью интервью Бенхамина Гарре читайте на сайте «СЭ»

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Бенхамин Гарре
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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