Гарре — о матчах с «Динамо» и «Локомотивом»: «Просто потеряли уважение к большим командам»

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре в интервью «СЭ» высказался о камбэках команды в матчах против «Локомотива» (3:3) и «Динамо» (3:3).

«Мне кажется, что мы просто потеряли страх, уважение к большим командам. Играли в свою игру и не останавливались. В тех двух играх мы по-настоящему показали, на что способны. Конечно, тяжело возвращаться в игру, пропустив две безответных мяча. Однако даже проигрывая, мы стремимся к максимуму. Теперь это останется лишь воспоминанием», — сказал Гарре «СЭ».

23-летний аргентинец выступает за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 20 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

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