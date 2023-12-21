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Сегодня, 10:07

Рошей интересуются клубы из чемпионата Саудовской Аравии, бундеслиги и лиги 1

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эмануэль Мело, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал об интересе к бразильцу со стороны иностранных клубов.

«Что касается «Трабзонспора», то тут нет никакой конкретики. Тем более, что директор их клуба опроверг какой-либо интерес к Виллиану. Насколько мне известно, скауты «Трабзонспора» за ним наблюдают, но никаких предложений от турецкого клуба мы не получали. К Виллиану проявляют интерес несколько клубов, но болельщики ЦСКА могут не переживать, пока нет ничего серьезного. О каких лигах идет речь? Это клубы из чемпионатов Саудовской Аравии, немецкой бундеслиги и французской лиги 1. Все ли устраивает Роши в России? В прошедшую субботу у него была свадьба, он отмечает и проводит отпуск в Бразилии. Роша счастлив в ЦСКА, ему нравится жить в России, поэтому никаких проблем нет», — приводит слова Мело Metaratings.ru.

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 28-летний защитник провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 1 результативной передачей. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/villianom-roshei-interesuyutsya-kluby-iz-chempionata-saudovskoi-aravii-bundesligi-i-ligi-1-317433/
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РПЛ
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

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