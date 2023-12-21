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Судейство

Сегодня, 08:15

Каманцев рассказал, как будет работать система определений офсайдных линий в РПЛ весной

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал «СЭ», как будет реализована система офсайдных линий в РПЛ после возобновления сезона.

— Можно ли ожидать, что после возобновления РПЛ на всех матчах будут системы офсайдных линий?

— Не могу этого обещать, потому что сейчас как раз уже подписали официальный контракт и началось его исполнение. Китайцы сейчас привезут оборудование, мы доучим операторов, потому что РПЛ рестартует с 8 матчей. Пока гарантировать не могу, потому что у меня пока нет ни графика поставки серверов и прочего. Пока мы это делали на собственном оборудовании РФС, но для проведения большего количества матчей его недостаточно.

— В каком объеме это все будет работать после рестарта?

— Минимум один матч в матчдэй мы будем проводить. Но будем стремится к большему, будем исходить из ситуации с операторами. Задача такая стоит, но до этого два месяца. Могут возникнуть сложности: та же поставка оборудования, может, на границе что-то будет. Не хотелось бы сказать, что стартует, а потом год объяснять, почему нет. По части сроков буду осторожен.

Ранее «СЭ» сообщал, что матчи 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА и «Зенит» — «Пари НН» прошли с применением офсайдных линий. Система была удачно протестирована на обоих стадионах.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.

РПЛ
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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Бенхамин Гарре

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Краснодар

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П
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Локомотив

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