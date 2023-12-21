«Гвардиола и Осинькин близки в плане тактики — стараются все объяснять игрокам». Интервью лидера «Крыльев» Гарре

О Месси, интересе «Зенита», «Ман Сити» и многом другом.

В текущем сезоне одной из команд — открытий чемпионата стали «Крылья Советов». Молодая команда, укрепленная хорошими иностранными игроками, долгое время находится в лидерах РПЛ. В числе главных творцов этой истории — бывший полузащитник «Манчестер Сити» Бенхамин Гарре. У аргентинца уже восемь голов в РПЛ, и, кажется, он не собирается останавливаться.

В большом интервью «СЭ» Гарре рассказал о причинах успеха самарской команды, об общении с Гвардиолой, а также назвал «отца» «Крыльев Советов».

Ничего не знаю об интересе «Зенита» и «Удинезе»

— В России последние недели очень холодно. Как готовитесь к матчам в такую погоду?

— Да, здесь холодновато. С самого начала я играл в холод, ведь мой первый матч прошел в феврале. Но во время игры со «Спартаком» было еще холоднее. Что есть, то есть. Нам надо пытаться выжимать из себя максимум и приспосабливаться к условиям. Мы любим футбол. Не важно, зима или лето, нужно выкладываться на сто процентов.

— Как оцените игры ЦСКА и «Ростова», а также «Локомотива» с «Зенитом» в обильные снегопады?

— Да, видел это. Если лига сказала, что нужно играть, нам надо следовать этому требованию.

— Куда поедете в отпуск?

— Буду со своей семьей, друзьями. Я практически год не был дома. Нам, аргентинцам, важно быть рядом с близкими. Постараюсь провести это время дома с пользой.

— Первая часть чемпионата выдалась для вас прекрасной, ведь еще в прошлом сезоне «Крылья» боролись за выживание. За счет чего такой скачок?

— Если сравнивать с прошлым сезоном, думаю, мы провели хорошую работу и в целом справились с задачами. Мы отлично справлялись с топовыми командами РПЛ. Да, последний матч со «Спартаком» был не самым удачным, если посмотреть только на счет. Можно подумать, что разница была колоссальной, но это не так. Мы имели много моментов, которые можно было реализовать, все было очень, так скажем, напряженно.

Плюс можете вспомнить хорошие игры с «Динамо» и «Локомотивом». В матче с «Краснодаром» мы были близки к успеху. Все отметили, что мы хорошо играем. Думаю, нам еще есть куда развиваться, мы движемся в правильном направлении.

— Вы забили в трех играх подряд — против «Сочи», «Локомотива» и «Урала». В чем секрет?

— Каждый раз, когда меня спрашивают что-то подобное, прежде всего говорю о команде. Именно мои партнеры помогли обрести мне уверенность на поле. Чувствую, что могу помочь клубу, это я и пытаюсь делать в каждой игре. Поддерживать уровень на постоянной основе довольно сложно, но я стараюсь.

— Что изменилось за те 10 месяцев, что вы в «Крыльях Советов»?

— За это время я полностью адаптировался, обрел уверенность. Я много работал над собой. Считаю, что вместе мы движемся в правильном направлении. Буду пытаться продолжать в том же духе.

— Давайте вспомним матч с «Локомотивом», где вы забили исторический гол на 102-й минуте, как это было?

— Да, видел, что об этом говорили в СМИ, мои партнеры тоже. Я прошел длинный путь. Для меня, юного аргентинца, было здорово в каком-то смысле войти в историю РПЛ.

— Слышали слова Галактионова после той игры о судействе?

— Да, но не хочу особо рассуждать о том, что говорят другие тренеры. Это не мой стиль. Я просто делаю свою работу: играю, помогаю команде. Тем более матч уже прошел. Мы провели его хорошо, вот и вся история.

— Ярким воспоминанием был ваш камбэк не только с «Локомотивом», но и с «Динамо». За счет чего «Крылья» так собираются?

— Мне кажется, что мы просто потеряли страх, уважение к большим командам. Играли в свою игру и не останавливались. В тех двух играх мы по-настоящему показали, на что способны. Конечно, тяжело возвращаться в игру, пропустив два безответных мяча. Однако даже проигрывая, мы стремимся к максимуму. Теперь это останется лишь воспоминанием.

Бенхамин Гарре. Фото ФК «Крылья Советов»

— С какой из команд РПЛ сложнее всего играть?

— Скажу так: чемпионат ровный, все команды сильны, но мы в «Крыльях» думаем только о своей игре, а не о соперниках.

— Верите, что сможете привести «Крылья» к чемпионству?

— После матча со «Спартаком» мы опустились на шестое место, но впереди много игр. Еще ничего не решено. Мы постараемся выжать максимум.

— Было много слухов об интересе к вам «Зенита», плюс совсем недавно появилась новость об «Удинезе».

— Ничего об этом не знаю. Честно говоря, в отпуске оставлю это моим представителям: отцу и его брату, моему дяде. Эти люди заботятся обо мне. Плюс, конечно же, ребята из Ultimate Sports всегда помогали и помогают мне в России.

— Но, если пофантазировать, вам было бы интересно поиграть в Италии?

— Конечно! Никто из игроков не будет врать при таком вопросе. Конечно, хочется прогрессировать. Переход в топ-5 лиг был бы для меня хорошим шагом. Но, как уже сказал, я игрок «Крыльев» и не думаю об этом всем. Возможные предложения, которые будут приходить, рассмотрят уже мои представители. Посмотрим, что будет.

— По ходу сезона вы сменили номер с 28-го на 10-й. Почему изначально выбрали 28-й?

— У моей дочки день рождения восьмого февраля. В тот момент особо не было свободных номеров, поэтому взял этот в честь нее.

— Почему тогда поменяли?

— Не знаю, особо не задумывался об этом. В какой-то момент наш капитан просто пришел ко мне и сказал, что 10-й номер освободился, потому что Якуба хотел взять 18-й. Десятка — серьезный номер, я почувствовал уверенность, все хорошо.

— С кем у вас наилучшее взаимопонимание в команде?

— С Костанцей! Мы разговариваем с ним на испанском. Это топ-игрок и в то же время хороший человек. Он прекрасно принял меня в первые дни, когда я только перешел в «Крылья». Сейчас наши семьи очень хорошо общаются. Ну и Гленн Бейл, Матео Барач, Амар Рахманович, а также Александр Чиркович, который тоже был с нами, но сейчас в аренде. Не хочу забывать и о русских ребятах. Они очень дружелюбные, всегда готовы помочь.

Бенхамин Гарре. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Звонили из Италии, но я даже не думал менять сборную»

— В одном из интервью вы говорили о вере в то, что вас позовут в сборную Аргентины благодаря игре за «Крылья». Были ли уже звонки от главного тренера национальной команды Скалони?

— Нет, пока ничего. Конечно, когда это сказал, я имел в виду, что, если буду хорошо играть, у меня будет больше возможностей развиваться. Знаю, что пока далек от национальной сборной, потому что там сейчас играют лучшие футболисты мира. Мне предстоит долгий путь, чтобы попасть туда. Поэтому стараюсь прогрессировать.

У каждого есть мечта однажды сыграть за сборную своей страны. Это то, чего я стараюсь достигнуть.

— У вас также есть итальянский паспорт...

— Когда мне было 17 или 18 лет, звонили из молодежной сборной Италии. Но я аргентинец, поэтому даже не думал о том, чтобы менять сборную.

— Можете рассказать о Месси? Какой он в тренировочном процессе?

— Я был с молодежной командой, нам посчастливилось потренироваться с основной сборной. Против него особо нельзя было ничего сделать: вдруг он травмируется или что-то такое.

— Для вас он тогда был богом?

— Для всех и везде! Для меня он просто футбольный бог.

— Вы мечтали стать таким, как он?

— Конечно. Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста, — провести тренировку с лучшим.

— Кевин-Принс Боатенг в недавнем интервью рассказывал, что Месси забивает на тренировках 98 ударов из 100, в противном случае он болен.

— Да, так и есть. Он просто лучший! Самое важное, что он это доказывает каждый год.

— Ваш дедушка играл с Марадоной. Можете тогда назвать топ-3 аргентинцев в истории?

— Даже не буду называть Месси и Марадону, они выше всех. Я не видел игру многих больших игроков прошлого. Думаю, Ди Мария войдет в число лучших. С самого начала карьеры он играл в Аргентине, потом был в «Бенфике». Именно тогда я начал следить за его манерой игры.

— Он как раз хочет закончить в своем первом клубе, как говорят.

— Возможно! Аргентинцы очень привязаны к тем клубам, в которых начинают. Думаю, это нормально.

— Кто еще вошел бы в топ-3?

— Их так много! Агуэро, Тевес, Игуаин, Рикельме. Не могу выбрать трех. Многие из них выступали на одинаково хорошем уровне.

— Общаетесь с кем-то из сборной?

— Энцо Фернандес — один из моих близких друзей. Мы знакомы уже пять-шесть лет, когда он только начинал в Аргентине.

— Шутите ли вы, что он должен вас забрать в «Челси», как, например, недавно Чалов с Головиным?

— Да, мы часто так шутим.

Дмитрий Скопинцев и Бенхамин Гарре. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Фролов — сумасшедший! Это настоящий отец команды!»

— Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко говорил о проработке возможности получения российского паспорта. На какой вы сейчас стадии?

— Уже говорил, что для меня нет никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт. Я разговаривал на этот счет с некоторыми людьми из клуба. Если у них будет возможность сделать это, чтобы помочь команде, мне, лиге, я буду только за.

— Как у вас с изучением русского языка?

— Ух, честно, это очень сложно. Конечно, я мог бы выучить больше... Но не буду врать, в первый год хотел удостовериться в том, что смогу адаптироваться к лиге, к команде, стране, то же самое касается и моей семьи. У меня же здесь жена и дочка, которой два года. Для меня это было самым важным фактором. Хочу продолжать учиться. Знаю, что это важно для меня, для упрощения жизни в России. В отпуске я буду отдыхать, а когда вернусь, возможно, начну брать уроки русского языка.

— А партнеры вас не пытались учить?

— Было такое! Кстати, по поводу общения с россиянами — я даже чаще шучу с ними, чем с иностранцами. Пользуясь случаем, хочу сказать им спасибо, потому что, как я уже сказал, они мне всегда помогали, дали мне уверенность.

— Раз уж заговорили о партнерах, у вас в команде есть культовая личность — Евгений Фролов, который однажды принес на тренировку гранату, а на скамейке запасных выбирал кроссовки...

— Да-да, Фрол — сумасшедший! Ха-ха. Люблю его. Он хороший человек, а для команды это настоящий отец! Он один из самых возрастных игроков, также он говорит по-английски, поэтому с ним просто общаться. Это настоящий профессионал! Он очень много тренируется.

— С вами он так не прикалывался?

— Честно, нет. Я знаю о том случае с гранатой, это уже что-то о нем говорит. Он сумасшедший, но хороший.

— Самый запоминающийся момент за время игры в «Крыльях»?

— Прогресс, которого я добился за этот год. Для меня важно, что он оказался существенным. Но этого не было бы без моих партнеров, без всего штаба.

— Можете сравнить Буэнос-Айрес с Самарой?

— Большая разница из-за численности населения. Не знаю точную разницу, но в Аргентине народу на улицах очень много, равно как и машин. Этот город похож на Москву. Самара же очень тихая. Люди там буквально дарят любовь. Ну и зима совсем другая. В Самаре снег и в принципе холоднее! Но, как уже сказал, я счастлив здесь.

— Пробовали русскую кухню?

— Да! Очень люблю сырники! Они очень вкусные, часто ем их.

— А какие-нибудь супы?

— О, они тоже хороши.

— Чего вам больше всего не хватает в России?

— Традиций, например, когда мы даем кому-то попробовать мате.

— Говорят, что вы, наоборот, не даете его никому пробовать.

— Это неправда, ха-ха. Никто меня об этом не просил! Помню, вообще в самом начале я видел Писарского с мате! Думаю, что он попробовал чей-то из аргентинских ребят «Оренбурга».

— Чего вам еще не хватает в России?

— Например, асадо. Это похоже на барбекю. Но самое главное, чего не хватает, так это присутствия семьи и друзей. Я по ним скучаю. Они не могут часто приезжать ко мне, ведь сейчас полеты в Аргентину длятся очень долго.

Бенхамин Гарре. Фото Global Look Press

Не знал, надо ли отправлять сообщение Гвардиоле

— Вы играли со звездами мирового футбола — с Альваресом, который выиграл все, Фоденом, который стоит более 100 миллионов, с Санчо. Вы до сих пор общаетесь?

— С Альваресом мы тренировались в сборной. Он очень умный и в то же время скромный человек, у которого есть талант, но он все равно очень упорно трудится.

Фоден и Санчо в то время были футболистами, которые впечатляли меня больше всех. Что касается таланта, возможно, у Джейдона его было чуть больше, но зато Фоден был стабильнее. Честно, не общаюсь, но мы подписаны друг на друга в соцсетях. Кстати, Фоден был одним из англичан, которые больше времени проводили с иностранцами. Он очень добрый человек и топ-игрок.

— То есть они следят за вами, видят ваши посты?

— Альварес и Фоден — да!

— Поддерживаете общение с Гвардиолой? Вы говорили, что в последний раз поздравляли его с днем рождения.

— Да, это было давно. Тогда я еще был в Аргентине. С Пепом у меня было две предсезонки, мне у него все понравилось. Гвардиола и весь его тренерский штаб всегда были рядом. Это было самым главным для меня. Они всегда хотели помочь, хотели дать какую-то дополнительную информацию, чтобы мне было проще развиваться как игроку.

Но потом я ушел в другой клуб и не знал, надо ли отправлять сообщение, но мой отец настоял, поэтому я поздравил его с днем рождения. Плюс поблагодарил его за все, что он сделал для меня. Пеп ответил в милой манере, что следил за мной в Аргентине. Тогда у меня как раз выдался хороший старт в чемпионате. Мы отлично пообщались, мне очень запомнился этот разговор.

— Есть ли что-то общее в тренировочном процессе у Осинькина и Гвардиолы?

— Я бы сказал, что они оба близки к футболистам в плане тактики. Они всегда пытаются объяснять так, чтобы игроки на сто процентов все понимали.

— До «Ман Сити» вы успели побывать в «Манчестер Юнайтед».

— В тот момент мне было 15. Прошел там два просмотра. Потом уехал на соревнования вместе с национальной сборной Аргентины. После этого «Сити» пришел с конкретным предложением, а в «Юнайтед» сомневались. В тот момент я решил перейти в стан «горожан». Затем с предложением вернулся «Манчестер Юнайтед», но уже было поздно, ведь мы уже обо всем договорились с «Сити».

— А однажды вернуться в «МЮ» для вас представляется возможным?

— Я не скажу «нет» какой-то команде. Все, что будет, будет проанализировано, хорошо ли для меня.

— За вами до сих пор следит Диего Милито. В каких вы с ним отношениях?

— Да, он был одним из тех людей, которые были со мной в «Расинге» с самого первого дня. Я просто обожаю его. В тот момент он помогал всем, чем только можно, параллельно проделывая огромную работу в клубе.

— Знает ли он, где вы сейчас?

— Даже не знаю, скорее надо задать ему этот вопрос. Мы разговаривали несколько месяцев назад исключительно по личным вопросам.

— Может, еще кто-то из аргентинских легенд следит за вами?

— Не думаю.

— Как вам российские стадионы?

— Стадионы в России очень хорошие. Почти все, на которых я играл, отличные. Арена в Самаре красивая. В Сочи классный стадион. Знаю, что к чемпионату мира 2018 года были построены многие стадионы, поэтому они такие красивые.

— Если сравнивать с со стадионом «Этихад» — какой лучше? Может, «Газпром Арена» сопоставима?

— Они похожи.

Бенхамин Гарре. Фото ФК «Крылья Советов»

— А с точки зрения устройства базы? Понятно, что в «Сити» все последних моделей.

— Разница есть, тут мы говорим об одной из лучших команд в мире, у которой есть очень много денег. Нельзя сравнивать это с Самарой.

— Ваше лучшее воспоминание в карьере?

— То, что я играл за разные сборные Аргентины, имел возможность надевать футболку своей страны.

— Кем вы видите себя через 10 лет?

— Фух, немного безумный вопрос. Каждый раз, когда меня спрашивают о будущем, отвечаю одинаково: надеюсь, я буду в том месте, где достоин. Если буду хорошо выступать, у меня будет возможность прогрессировать. Ключ к этому — упорная работа. Наше будущее — в наших руках.