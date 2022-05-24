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Гаджиев считает, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18. Надо понимать, что изначально решение о составе премьер-лиги принималось с учетом всех составляющих. В то время не называли число от фонаря, а создавали рабочие группы, изучали факторы, расставляли приоритеты», — приводит слова Гаджиева RT.

По мнению российского специалиста, ключевым фактором является то, что в России нельзя играть в футбол круглый год.

«Одним из ключевых было то обстоятельство, что в России в футбол можно было играть семь месяцев ввиду погодных условий и инфраструктуры. Мы не можем проводить соревнования в декабре, как в Испании. На основании этого и решили, что оптимальным будет ограничить число участников РПЛ 16 клубами», — добавил Гаджиев.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1007063-gadzhiev-rasshirenie-rpl-futbol
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Краснодар

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Горан Чаушич

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