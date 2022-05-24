Гаджиев считает, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18

Бывший тренер сборной России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) сохранить действующий формат Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю, что в перспективе число участников РПЛ нужно увеличивать до 18. Надо понимать, что изначально решение о составе премьер-лиги принималось с учетом всех составляющих. В то время не называли число от фонаря, а создавали рабочие группы, изучали факторы, расставляли приоритеты», — приводит слова Гаджиева RT.

По мнению российского специалиста, ключевым фактором является то, что в России нельзя играть в футбол круглый год.

«Одним из ключевых было то обстоятельство, что в России в футбол можно было играть семь месяцев ввиду погодных условий и инфраструктуры. Мы не можем проводить соревнования в декабре, как в Испании. На основании этого и решили, что оптимальным будет ограничить число участников РПЛ 16 клубами», — добавил Гаджиев.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» и «Арсенал» напрямую вылетают в ФНЛ, а «Торпедо» и «Факел» поднимутся в РПЛ. В стыковых матчах сыграют «Уфа» — «Оренбург», «Химки» — «СКА-Хабаровск».