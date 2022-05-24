Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость о сохранении нынешнего формата РПЛ.

Исполком РФС уже утвердил это решение. Также до 15 июля должен быть доработан проект Кубка лиги.

«Вполне логичное решение, учитывая ситуацию, в которой оказались все. Клубы РПЛ — это достаточно дорогое удовольствие, а денег больше не стало. Надо заполнять другим турниром еврокубковые окна. Если формат Кубка лиги одобрят, тогда будет хорошо. Нужно было сохранить спортивный принцип, потому что так честно. Да, у кого-то ушли легионеры, но это не повод отменять спортивный принцип чемпионата», — сказал Алдонин «РБ Спорт».

По итогам сезона-2021/22 напрямую из РПЛ вылетают тульский «Арсенал» и «Рубин», а в стыковых матчах сыграют «Химки» — «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — «Оренбург».