Футболисты «Спартака» Максименко и Айртон пропустят по одной игре: их наказание признано правильным

Вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник красно-белых Айртон точно пропустят игру с «Арсеналом» 3 мая.

Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна, который в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА наказал этих футболистов предупреждениями за неспортивное поведение.

Для Максименко желтая карточка стала четвертой, для Айртона — восьмой. В соответствии с дисциплинарным регламентом это влечет за собой автоматическую дисквалификацию на одну игру.

В текущем сезоне 23-летний Максименко провел 29 матчей за красно-белых и пропустил 36 мячей. На счету 23-летнего Айртона — 27 игр, три гола и три результативные передачи.

(Александр Бобров)