Футболисты «Спартака» Максименко и Айртон пропустят по одной игре: их наказание признано правильным
09:35
Вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник красно-белых Айртон точно пропустят игру с «Арсеналом» 3 мая.
Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна, который в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА наказал этих футболистов предупреждениями за неспортивное поведение.
Для Максименко желтая карточка стала четвертой, для Айртона — восьмой. В соответствии с дисциплинарным регламентом это влечет за собой автоматическую дисквалификацию на одну игру.
В текущем сезоне 23-летний Максименко провел 29 матчей за красно-белых и пропустил 36 мячей. На счету 23-летнего Айртона — 27 игр, три гола и три результативные передачи.
(Александр Бобров)
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
7
Зачет
vs
33
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю