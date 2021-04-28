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Футболисты «Спартака» Максименко и Айртон пропустят по одной игре: их наказание признано правильным

09:35
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко и защитник красно-белых Айртон точно пропустят игру с «Арсеналом» 3 мая.

Как стало известно «СЭ», экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Павла Кукуяна, который в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — ЦСКА наказал этих футболистов предупреждениями за неспортивное поведение.

Для Максименко желтая карточка стала четвертой, для Айртона — восьмой. В соответствии с дисциплинарным регламентом это влечет за собой автоматическую дисквалификацию на одну игру.

В текущем сезоне 23-летний Максименко провел 29 матчей за красно-белых и пропустил 36 мячей. На счету 23-летнего Айртона — 27 игр, три гола и три результативные передачи.

(Александр Бобров)

Арсенал Т — Спартак

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