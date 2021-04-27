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Аршавин рассказал о самой перспективной программе развития для «Зенита»

23:37
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Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о самом перспективном пути развития для петербургского клуба.

«Мы должны понять, в какой точке футбольного мира находится «Зенит». Если мы хотим быть топ-клубом, то нужно полмиллиарда тратить или зарабатывать в год. «Зенит» не может себе это позволить с точки зрения фэйр-плей. Следовательно, нужно принимать модель условного «Лейпцига», который сам находится наверху, но, имея большие таланты, обладает возможностью развивать их и зарабатывать на них. Также он создает борьбу в Лиге чемпионов и во внутреннем чемпионате.

Покупать дорогих игроков, как бы нам этого ни хотелось, не совсем правильно. Потому что здесь и сейчас «Зенит» выигрывает. Последние два-три года наша главная команда доминирует. Но чтобы работать на одном уровне с топ-клубами Европы, к сожалению, нашего ресурса мало, и почти все команды, которые мы встречаем в Лиге чемпионов, богаче даже «Зенита», — сказал Аршавин в интервью клубному YouTube-каналу.

«Зенит», набрав 58 очков в 27 матчах, лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/bOMjVWakD3w

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