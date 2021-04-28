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Семак, Николич, Слуцкий, Шварц и Талалаев претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

10:14
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Российская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера апреля.

В список вошли Сергей Семак («Зенит», 10 очков), Марко Николич («Локомотив», 12 очков), Леонид Слуцкий («Рубин», 9 очков), Сандро Шварц («Динамо"?, 7 очков) и Андрей Талалаев («Ахмат», 7 очков).

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