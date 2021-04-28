Семак, Николич, Слуцкий, Шварц и Талалаев претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Кто из наставников был лучшим в апреле?

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? Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте

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? В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/xIC6viIJOj