Семак, Николич, Слуцкий, Шварц и Талалаев претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
10:14
Российская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего тренера апреля.
В список вошли Сергей Семак («Зенит», 10 очков), Марко Николич («Локомотив», 12 очков), Леонид Слуцкий («Рубин», 9 очков), Сандро Шварц («Динамо"?, 7 очков) и Андрей Талалаев («Ахмат», 7 очков).
Кто из наставников был лучшим в апреле?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 28, 2021
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? В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/xIC6viIJOj
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