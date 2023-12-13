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Сегодня, 13:08

Футболист «Зенита» Мантуан: «Мне комфортно играется в системе «осень-весна»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, нужно ли РПЛ возвращаться на систему «весна-осень».

«Если я не ошибаюсь, в нынешнем российском футболе действует та система, которая распространяется на все европейские чемпионаты. Это мой второй сезон в «Зените», за прошлый год я вполне себе привык к такому формату, мне при нем комфортно играется. Да, я понимаю, что в ноябре, декабре, и в феврале — в начале марта, когда мы возвращаемся после зимней паузы, погодные условия не самые простые. Но лично для меня особенных сложностей как будто нет в том плане, что я адаптировался к этим условиям. И не могу сказать, что ощущаю какую-то потребность к перемене этой системы», — приводит «РБ Спорт» слова Мантуана.

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012. Тогда команды в РПЛ провели 44 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gustavo-mantuan-mne-komfortno-igraetsya-v-sisteme-osen-vesna/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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