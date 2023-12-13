Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:02

Осинькин: «За 2023 год «Крыльям» можно поставить «четверку»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил выступление самарской команды в 2023 году. По его словам, в этом сезоне игроки чувствуют себя более уверенно, чем в предыдущем.

«У «Крыльев» не очень качественной получилась концовка сезона-2022/23, и, наоборот, начало нынешнего чемпионата вышло удачным. Если все это сложить, то можно поставить клубу «четверку» за 2023 год. Сейчас мы себя увереннее чувствуем, но это больше психология — огромного мастерства явно не могло так быстро прибавиться. Повлияло и то, что до этого у «Крыльев» было гораздо больше потерь. А сейчас мы никого не взяли, но и потеряли только Коваленко. То есть поймали некую стабильность, которая и дала возможность найти внутренние резервы и прогрессировать за счет стабильности состава», — цитирует Осинькина Sport24.

В матче 18-го тура чемпионата России «Крылья» уступили «Спартаку» со счетом 0:3. На данный момент команда с 29 очками занимает 6-е место в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы «Крылья Советов» сыграют с «Ростовом». Матч пройдет 3 марта.

Осинькин возглавляет самарскую команду с 2020 года. Ранее он заявлял, что чувствует себя комфортно в «Крыльях» и готов работать в клубе очень долго.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603983-osinkin-za-2023-god-krylyam-sovetov-mozhno-postavit-chetverku
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Лига чемпионов — что решается сегодня: «МЮ» против «Баварии» и другие расклады последних матчей
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Ташуев — о своем отдыхе: «В теплые края не тянет, отпуск провожу дома в Москве»
Футболист «Зенита» Мантуан: «Мне комфортно играется в системе «осень-весна»
В «Ахмате» заявили, что Ромащенко будет готовить команду ко второй части сезона
Канчельскис: «В ближайшие пять лет «Спартак» будет четвертым-пятым»
Спортивный директор «Ахмата»: «Недовольны турнирным положением. С некоторыми игроками придется расстаться»
В «Оренбурге» заявили, что никто из арендованных игроков не покинет клуб зимой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» рассказали, что болельщики бело-голубых должны загадать на Новый год

Футболист «Зенита» Мантуан: «Мне комфортно играется в системе «осень-весна»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости