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Сегодня, 13:13

Ташуев — о своем отдыхе: «В теплые края не тянет, отпуск провожу дома в Москве»

Алина Савинова
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев ответил на вопрос, как проводит отпуск.

«Никуда не еду, всегда домой тянет. Из Воронежа в Москву приехал, поэтому буду здесь отдыхать. В теплые края не тянет, отпуск стараюсь проводить с семьей: в Москве или едем в Подмосковье. Есть много дел еще: ремонт в квартире, плюс надо и здоровьем заниматься — колено укреплять. Но и по работе уже тоже готовлюсь к сборам. Поставил велотренажер дома, занимаюсь (смеется). Знаете, а если брать по гамбургскому счету, то у нас работа — это отдых. Тренер занимается своим любимым делом, хобби», — цитирует Ташуева Legalbet.

После 18 туров «Факел» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: https://legalbet.ru/news/glavnij-trener-fakela-tashuev-o-svoyom-otdihe-v-tyoplie/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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