Футболист «Сочи» не смог выйти на замену из-за обручального кольца

Защитник «Сочи» Кирилл Заика не смог выйти на замену в матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1. Футболисту не удалось снять обручальное кольцо. По правилам, игроки не могут выходить на поле в украшениях.

Заике попытались помочь снять кольцо, однако этого не удалось сделать. Замена не была произведена. За всем происходящим наблюдала супруга футболиста Анна.