Тюкавин восстановился после ангины

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин восстановился после перенесенной ангины. Игрок пропустил матч 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«Константин сегодня должен был в общую группу перейти, пока не разговаривал с врачом. Болезнь прошла», — цитирует гендиректора клуба Павла Пивоварова ТАСС.

В этом сезоне 20-летний нападающий провел за клуб 32 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

В 25-м туре РПЛ «Динамо» дома примет «Факел» 28 апреля.