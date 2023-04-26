Тюкавин восстановился после ангины
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин восстановился после перенесенной ангины. Игрок пропустил матч 24-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
«Константин сегодня должен был в общую группу перейти, пока не разговаривал с врачом. Болезнь прошла», — цитирует гендиректора клуба Павла Пивоварова ТАСС.
В этом сезоне 20-летний нападающий провел за клуб 32 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
В 25-м туре РПЛ «Динамо» дома примет «Факел» 28 апреля.
Источник: ТАСС
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|
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|
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|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
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|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
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26 тур
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28 тур
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30 тур
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4
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