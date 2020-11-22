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Федотов: «Пока не получим пинок в виде гола, не включаемся в игру»

16:16

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от ничьей с ЦСКА в матче 15-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Проблема в том, что пока мы не получим пинок в виде гола, не включаемся в игру, — сказал Федотов. — Далее все стало лучше. Игра флангами, гол забили, имели ряд моментов. Забили гол, но там рассмотрели какой-то офсайд.

Жоаузинью? Ничего серьезного. Через несколько секунд стало понятно, что ничего страшного не произошло. Что и показал дальнейший ход событий — он выглядел очень хорошо.

Итог? Что-то получилось, что-то — нет. Мы дома потеряли несколько важных очков. Все по делу: где-то приобретаешь очки, где-то теряешь. Но баланс был. (Наталья Юрина)

ЦСКА — Сочи

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2
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