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Сегодня, 16:06

«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в товарищеском матче

Мария Гусева
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«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в товарищеском матче — 1:0. Игра проходила в Воронеже в закрытом режиме.

Единственный гол в матче был забит после неудачной срезки защитника тамбовчан в свои ворота.

В матче первого тура РПЛ «Факел» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Факел» — «Спартак» (Тамбов) — 1:0

16 июля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

Футбол
ФК Спартак (Тамбов)
ФК Факел (Воронеж)
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
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