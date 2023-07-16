«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в товарищеском матче

«Факел» обыграл тамбовский «Спартак» в товарищеском матче — 1:0. Игра проходила в Воронеже в закрытом режиме.

Единственный гол в матче был забит после неудачной срезки защитника тамбовчан в свои ворота.

В матче первого тура РПЛ «Факел» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — 20.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Факел» — «Спартак» (Тамбов) — 1:0

16 июля. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».