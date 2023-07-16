Сутормин — о своем будущем в «Зените»: «Скоро все узнаете»
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в петербургской команде.
«Конкретики пока нет, но посмотрим. Я думаю, что совсем скоро все все узнают (улыбается)», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сутормина.
Также он ответил на вопрос, есть ли у него предложения от других клубов.
«Это надо спрашивать у «Зенита». У меня же контракт, а по предложениям в клубе руководители отвечают. Лично ко мне никто не обращался», — добавил футболист.
Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел 14 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России.
Ранее футболист выступал за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург».
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|И
|В
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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