«Факел» проиграл лишь дважды после назначения Ташуева в сентябре 2023-го
Сергей Ташуев возглавил «Факел» в начале сентября 2023-го.
К тому моменту команда набрала четыре очка в семи турах, потерпев пять поражений. С тех воронежцы уступили только дважды (оба раза «Рубину» по 0:1) и оторвались от зоны вылета на 11 баллов.
По набранным очкам на данном отрезке команда Ташуева идет пятой — после «Зенита», «Динамо», «Рубина» и «Краснодара». Причем оборона «Факела» — лучшая в РПЛ. Только семь пропущенных мячей в 13 турах. Для сравнения у «Рубина» — восемь, у «Динамо» — 11, а у «Зенита» — 12.
Турнирная таблица чемпионата России после назначения Сергея Ташуева в «Факел»
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
13
|
8
|
4
|
3
|
24-12
|
26
|
2. Динамо
|
13
|
6
|
6
|
1
|
18-11
|
24
|
3. Рубин
|
13
|
7
|
2
|
4
|
9-8
|
23
|
4. Краснодар
|
13
|
6
|
4
|
3
|
19-15
|
22
|
5. Факел
|
13
|
5
|
6
|
2
|
13-7
|
21
|
6. ЦСКА
|
13
|
5
|
6
|
2
|
20-15
|
21
|
7. Спартак
|
13
|
6
|
3
|
4
|
15-14
|
21
|
8. Ростов
|
13
|
5
|
5
|
3
|
20-16
|
20
|
9. Локомотив
|
13
|
5
|
5
|
3
|
19-16
|
20
|
10. Пари НН
|
13
|
5
|
3
|
5
|
12-11
|
18
|
11. Крылья Советов
|
13
|
4
|
3
|
6
|
19-22
|
15
|
12. Оренбург
|
13
|
3
|
5
|
5
|
14-16
|
14
|
13. Балтика
|
13
|
2
|
5
|
6
|
6-12
|
11
|
14. Ахмат
|
13
|
2
|
4
|
7
|
9-17
|
10
|
15. Сочи
|
13
|
1
|
4
|
8
|
11-22
|
7
|
16. Урал
|
13
|
1
|
3
|
9
|
11-25
|
6
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5