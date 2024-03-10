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10 марта, 23:45

«Факел» проиграл лишь дважды после назначения Ташуева в сентябре 2023-го

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Сергей Ташуев возглавил «Факел» в начале сентября 2023-го.

К тому моменту команда набрала четыре очка в семи турах, потерпев пять поражений. С тех воронежцы уступили только дважды (оба раза «Рубину» по 0:1) и оторвались от зоны вылета на 11 баллов.

По набранным очкам на данном отрезке команда Ташуева идет пятой — после «Зенита», «Динамо», «Рубина» и «Краснодара». Причем оборона «Факела» — лучшая в РПЛ. Только семь пропущенных мячей в 13 турах. Для сравнения у «Рубина» — восемь, у «Динамо» — 11, а у «Зенита» — 12.

Турнирная таблица чемпионата России после назначения Сергея Ташуева в «Факел»

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

13

8

4

3

24-12

26

2. Динамо

13

6

6

1

18-11

24

3. Рубин

13

7

2

4

9-8

23

4. Краснодар

13

6

4

3

19-15

22

5. Факел

13

5

6

2

13-7

21

6. ЦСКА

13

5

6

2

20-15

21

7. Спартак

13

6

3

4

15-14

21

8. Ростов

13

5

5

3

20-16

20

9. Локомотив

13

5

5

3

19-16

20

10. Пари НН

13

5

3

5

12-11

18

11. Крылья Советов

13

4

3

6

19-22

15

12. Оренбург

13

3

5

5

14-16

14

13. Балтика

13

2

5

6

6-12

11

14. Ахмат

13

2

4

7

9-17

10

15. Сочи

13

1

4

8

11-22

7

16. Урал

13

1

3

9

11-25

6
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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