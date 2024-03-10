«Факел» проиграл лишь дважды после назначения Ташуева в сентябре 2023-го

Сергей Ташуев возглавил «Факел» в начале сентября 2023-го.

К тому моменту команда набрала четыре очка в семи турах, потерпев пять поражений. С тех воронежцы уступили только дважды (оба раза «Рубину» по 0:1) и оторвались от зоны вылета на 11 баллов.

По набранным очкам на данном отрезке команда Ташуева идет пятой — после «Зенита», «Динамо», «Рубина» и «Краснодара». Причем оборона «Факела» — лучшая в РПЛ. Только семь пропущенных мячей в 13 турах. Для сравнения у «Рубина» — восемь, у «Динамо» — 11, а у «Зенита» — 12.

Турнирная таблица чемпионата России после назначения Сергея Ташуева в «Факел»