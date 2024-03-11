Губернатор Воронежской области поблагодарил «Факел» за матч со «Спартаком»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал победу «Факела» над «Спартаком» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве 10 марта. Победу воронежцам принесли гол Евгения Маркова (с пенальти) и автогол Данила Пруцева.

«Отличный матч нам подарили сегодня две, пожалуй, самые народные команды в стране! Но наш «Факел», как сказал его капитан Ираклий Квеквескири, был лучше во всем!

Благодарю за неповторимые эмоции игроков, тренерский штаб и около 1500 болельщиков из Воронежа, которые на трибунах легендарных «Лужников» легко заглушали поклонников столичного клуба», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

«Факел» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (31 очко) идет шестым в чемпионате России.