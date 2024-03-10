Команды Ташуева проиграли «Спартаку» только один матч из 8

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в очередной раз подтвердил реноме неудобного соперника «Спартака».

В восьми матчах команды 63-летнего специалиста добились четырех побед при трех ничьих и одном поражении. Справиться с ним получилось только у Унаи Эмери, под руководством которого красно-белые выбили из Кубка России боровшийся за выживание в первом дивизионе белгородский «Салют».

Любопытно, что «Спартак» Гильермо Абаскаля до сих пор не забил «Факелу» Ташуева, пропустив за три встречи четырежды.

Все матчи клубов Сергея Ташуева против «Спартака»

Дата Турнир Город Клуб Ташуева Тренер «Спартака» Счет Голы 21.08.2011 Чемпионат Нальчик Спартак Нч Валерий Карпин 1:1 Гошоков — Дзюба 26.09.2012 Кубок Белгород Салют Унаи Эмери 1:2 Москера — Ананидзе, де Зеув 19.09.2015 Чемпионат Краснодар Кубань Дмитрий Аленичев 3:0 Хубулов, Мельгарехо, Игнатьев 28.10.2015 Кубок Краснодар Кубань Дмитрий Аленичев 1:0 Мельгарехо 10.04.2016 Чемпионат Москва Кубань Дмитрий Аленичев 2:2 Аподи, Майрович — Попов, Промес 01.04.2023 Чемпионат Москва Ахмат Гильермо Абаскаль 0:0 - 28.10.2023 Чемпионат Воронеж Факел Гильермо Абаскаль 2:0 Марков, Максимов 10.03.2024 Чемпионат Москва Факел Гильермо Абаскаль 2:0 Марков, Пруцев, в свои ворота

Итого: +4=3-1, мячи 12-5.