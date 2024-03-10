Команды Ташуева проиграли «Спартаку» только один матч из 8
Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в очередной раз подтвердил реноме неудобного соперника «Спартака».
В восьми матчах команды 63-летнего специалиста добились четырех побед при трех ничьих и одном поражении. Справиться с ним получилось только у Унаи Эмери, под руководством которого красно-белые выбили из Кубка России боровшийся за выживание в первом дивизионе белгородский «Салют».
Любопытно, что «Спартак» Гильермо Абаскаля до сих пор не забил «Факелу» Ташуева, пропустив за три встречи четырежды.
Все матчи клубов Сергея Ташуева против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Клуб Ташуева
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
21.08.2011
|
Чемпионат
|
Нальчик
|
Спартак Нч
|
Валерий Карпин
|
1:1
|
Гошоков — Дзюба
|
26.09.2012
|
Кубок
|
Белгород
|
Салют
|
Унаи Эмери
|
1:2
|
Москера — Ананидзе, де Зеув
|
19.09.2015
|
Чемпионат
|
Краснодар
|
Кубань
|
Дмитрий Аленичев
|
3:0
|
Хубулов, Мельгарехо, Игнатьев
|
28.10.2015
|
Кубок
|
Краснодар
|
Кубань
|
Дмитрий Аленичев
|
1:0
|
Мельгарехо
|
10.04.2016
|
Чемпионат
|
Москва
|
Кубань
|
Дмитрий Аленичев
|
2:2
|
Аподи, Майрович — Попов, Промес
|
01.04.2023
|
Чемпионат
|
Москва
|
Ахмат
|
Гильермо Абаскаль
|
0:0
|
-
|
28.10.2023
|
Чемпионат
|
Воронеж
|
Факел
|
Гильермо Абаскаль
|
2:0
|
Марков, Максимов
|
10.03.2024
|
Чемпионат
|
Москва
|
Факел
|
Гильермо Абаскаль
|
2:0
|
Марков, Пруцев, в свои ворота
Итого: +4=3-1, мячи 12-5.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5