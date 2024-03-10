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10 марта, 23:30

Команды Ташуева проиграли «Спартаку» только один матч из 8

Кирилл Бурдаков
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в очередной раз подтвердил реноме неудобного соперника «Спартака».

В восьми матчах команды 63-летнего специалиста добились четырех побед при трех ничьих и одном поражении. Справиться с ним получилось только у Унаи Эмери, под руководством которого красно-белые выбили из Кубка России боровшийся за выживание в первом дивизионе белгородский «Салют».

Любопытно, что «Спартак» Гильермо Абаскаля до сих пор не забил «Факелу» Ташуева, пропустив за три встречи четырежды.

Все матчи клубов Сергея Ташуева против «Спартака»

Дата

Турнир

Город

Клуб Ташуева

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

21.08.2011

Чемпионат

Нальчик

Спартак Нч

Валерий Карпин

1:1

Гошоков — Дзюба

26.09.2012

Кубок

Белгород

Салют

Унаи Эмери

1:2

Москера — Ананидзе, де Зеув

19.09.2015

Чемпионат

Краснодар

Кубань

Дмитрий Аленичев

3:0

Хубулов, Мельгарехо, Игнатьев

28.10.2015

Кубок

Краснодар

Кубань

Дмитрий Аленичев

1:0

Мельгарехо

10.04.2016

Чемпионат

Москва

Кубань

Дмитрий Аленичев

2:2

Аподи, Майрович — Попов, Промес

01.04.2023

Чемпионат

Москва

Ахмат

Гильермо Абаскаль

0:0

-

28.10.2023

Чемпионат

Воронеж

Факел

Гильермо Абаскаль

2:0

Марков, Максимов

10.03.2024

Чемпионат

Москва

Факел

Гильермо Абаскаль

2:0

Марков, Пруцев, в свои ворота

Итого: +4=3-1, мячи 12-5.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
2
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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