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Сегодня, 15:53

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

Виктория Кравченко
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Игроки «Динамо» и «Факела».
Фото ФК «Динамо»

«Факел» спасся от поражения в домашнем матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо» — 1:1.

На 29-й минуте счет открыл форвард московской команды Ярослав Гладышев. На 79-й минуте счет сравнял нападающий воронежского клуба Максим Максимов, реализовавший пенальти.

Для голкипера «Динамо» Максима Шунина эта игра стала рекордной в московском клубе. Он провел 359 матчей за бело-голубых.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
6
14
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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