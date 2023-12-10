«Факел» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ

«Факел» спасся от поражения в домашнем матче 18-го тура чемпионата России с «Динамо» — 1:1.

На 29-й минуте счет открыл форвард московской команды Ярослав Гладышев. На 79-й минуте счет сравнял нападающий воронежского клуба Максим Максимов, реализовавший пенальти.

Для голкипера «Динамо» Максима Шунина эта игра стала рекордной в московском клубе. Он провел 359 матчей за бело-голубых.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.