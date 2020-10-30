РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Евсеев объяснил, почему Урунов мало играет в «Спартаке»

18:20
Теги:

Бывший тренер Вадим Евсеев назвал причину, почему полузащитник Остон Урунов мало играет в «Спартаке».

«Почему Урунов сейчас мало играет? Потому что «Уфа» — это «Уфа», а «Спартак» — это «Спартак». У него много сильных сторон — дриблинг на скорости, силовой дриблинг. Потенциал у него очень большой. Он мне чем-то напоминает Влашича. Он может дойти до такого уровня, но ему надо играть», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

В нынешнем сезоне РПЛ Урунов провел пять матчей.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/zZGJsIDHbBk

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3669
Все опросы
Как закончится матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир