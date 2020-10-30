Евсеев объяснил, почему Урунов мало играет в «Спартаке»
Бывший тренер Вадим Евсеев назвал причину, почему полузащитник Остон Урунов мало играет в «Спартаке».
«Почему Урунов сейчас мало играет? Потому что «Уфа» — это «Уфа», а «Спартак» — это «Спартак». У него много сильных сторон — дриблинг на скорости, силовой дриблинг. Потенциал у него очень большой. Он мне чем-то напоминает Влашича. Он может дойти до такого уровня, но ему надо играть», — сказал Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу».
В нынешнем сезоне РПЛ Урунов провел пять матчей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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