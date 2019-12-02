Евгений Луценко: «Знали, что у ЦСКА во втором тайме появляются зоны»

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Каждый внес свою лепту в победу, все отработали и главное, что выиграли, — сказал Луценко в эфире «Матч Премьер». — Сами видите, какая плотность в таблице. Даже не помню, когда такое было.

— За счет чего удалось переломить игру?

— Знали, что у них плотный график, во втором тайме у них появляются зоны, которые нужно использовать. Тренер нам это донесли. Знали, что будут моменты. У нас был хороший контроль, чтобы реализовать второй гол. Должны были второй забивать.