"Енисей" и "Оренбург" объявили составы на матч 25-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнет хавбек красноярцев Александр Зотов и голкипер оренбуржцев Александр Довбня.

Состав "Енисея": Нестеренко, Данченко, Гаджибеков, Сарр, Кичин, Комолов, Зотов, Огуде, Торбинский, Комков, Соболев.

Состав "Оренбурга": Довбня, Сиваков, Ойеволе, Козлов, Чиркин, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. "Оренбург" с 35 баллами располагается на 6-й строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр