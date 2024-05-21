Денисов — о назначении Станковича: «Всегда на все нужно смотреть с позитивом»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

«Хороший футболист. Приедет тренер — будем смотреть, работать. Всегда на все нужно смотреть с позитивом», — сказал Денисов «СЭ».

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».