Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:54

Ефимова довольна результатом «Спартака» в матче с «Уралом»: «Лучше, чем поражение»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская пловчиха Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» подвела итоги матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

«Как обычно, понравилась организация (смеется). Сыграли вничью — это тоже хорошо. Было очень много попыток забить, но никак не получалось. С моей точки зрения, это тоже хорошо, ведь лучше пытаться, чем вообще ничего не делать. «Спартак» был близок к победе, но, к сожалению, не получилось. Однако все же ничья лучше, чем поражение, поэтому, думаю, все хорошо», — сказала Ефимова «СЭ».

Гильермо Абаскаль. «Спартак» не играет, а мучается. Абаскаль растерян". Мнение Газзаева по туру РПЛ

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.

3 апреля команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится в Москве на «Лукойл-Арене». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Юлия Ефимова
1
1
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Экс-защитник «Динамо» Гранат надеется, что ЦСКА присоединится к чемпионской гонке в РПЛ
Балахнин: «Динамо» будет бороться за медали, но не за чемпионство"
Рейтинг лучших игроков РПЛ: Глушенков, Бителло и Заболотный отрываются от конкурентов
Полузащитник «Краснодара»: «В матче с «Зенитом» постараемся показать все, на что способны»
Леонченко оценил дебюты Хамулича и Батракова в матче против «Краснодара»
Батраков — о дебюте за «Локо»: «Переживал, когда рядом такие партнеры — Дзюба, Баринов, Миранчук»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изидор объяснил свою низкую результативность после перехода в «Зенит»

Нигматуллин о переходе Митрюшкина в «Локомотив»: «Давно нужно было укрепить скамейку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости