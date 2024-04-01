Ефимова довольна результатом «Спартака» в матче с «Уралом»: «Лучше, чем поражение»

Российская пловчиха Юлия Ефимова в разговоре с «СЭ» подвела итоги матча 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

«Как обычно, понравилась организация (смеется). Сыграли вничью — это тоже хорошо. Было очень много попыток забить, но никак не получалось. С моей точки зрения, это тоже хорошо, ведь лучше пытаться, чем вообще ничего не делать. «Спартак» был близок к победе, но, к сожалению, не получилось. Однако все же ничья лучше, чем поражение, поэтому, думаю, все хорошо», — сказала Ефимова «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.

3 апреля команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Зенита» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится в Москве на «Лукойл-Арене». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Сергей Карасев.