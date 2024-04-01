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Сегодня, 18:05

Нигматуллин о переходе Митрюшкина в «Локомотив»: «Давно нужно было укрепить скамейку»

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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе голкипера «Химок» Антона Митрюшкина в московский клуб.

28-летний футболист присоединится к железнодорожникам по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«Судя по всему, Гильерме скоро уйдет из «Локомотива» и остаются два молодых вратаря, один из которых тоже уходит, так как не продлевает контракт. «Локомотиву» давно нужно было укрепить скамейку, и Митрюшкин, как опытный и квалифицированный игрок, возможно, сможет занять эту роль, которая от него требуется. Но оценивать этот трансфер, как конкуренцию Лантратову, не стоит», — сказал Нигматулин «СЭ».

В текущем сезоне Митрюшкин провел 10 матчей за «Химки» во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов и 6 раз отыграл на ноль. За подмосковный клуб россиянин выступает с июля 2022 года.

До «Химок» футболист играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». Вратарь является воспитанником красно-белых.

(Константин Передерий)

Антон Митрюшкин
Руслан Нигматуллин
Первая лига
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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