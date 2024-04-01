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Изидор объяснил свою низкую результативность после перехода в «Зенит»

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Форвард «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о своей низкой результативности после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, дело в том, что в начале сезона мне пришлось столкнуться с большим количеством трудностей.Но сейчас все эти проблемы в прошлом. Думаю, что я готов к хорошему завершению этого сезона и началу следующего», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

Изидор перешел в «Зенит» на правах аренды 9 сентября прошлого года из «Локомотива». За сине-бело-голубых 23-летний француз сыграл 15 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4,5 миллиона евро. Аренда игрока рассчитана до конца июня 2024 года.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Виктор Александров

Виктор Александров

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Даниил Хлусевич

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Спартак

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