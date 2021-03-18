«Дзюбу я обожаю, а мужики как бабы». Известная актриса ответила хейтерам

Актриса Наталья Земцова прокомментировала реакцию на свое фото, которое она адресовала форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

«Дзюбе привет», — так подписала она свою фотографию.

«Скажите мне потом, что вам интересно только искусство интеллектуальное, — написала Чистова, реагируя на комментарии к снимку. — Чисто проверочка была. Все по-прежнему в этом мире. Но удивляют многочисленные оскорбления мужчин (если их можно так назвать). Мужики, как бабы, напишут гадость и радуются. Ну это ж прям дно. Не нравится — мимо пройди. Что вы за тряпки такие, без гордости, без принципов?! Кстати, Дзюбу люблю, обожаю! Это шутка, если что. А то там прям разнервничались некоторые».

Земцова снималась в сериалах «Восьмидесятые», «Кухня», «Другие», «Эпидемия» и «Метод».