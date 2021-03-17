Вендел: «Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых»
Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел поделился эмоциями после победного дубля в ворота ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России.
— Я очень давно хотел забить, чтобы принести победу команде. Сегодня все произошло именно так! — цитирует хавбека сайт «Зенита».
— Можно ли сказать, что «Зенит» окончательно выбил ЦСКА из чемпионской гонки?
— Нет, впереди много игр, поэтому, конечно же, ничего еще не решено. Так что нам нужно работать и продолжать.
— Часто игроки посвящают первые забитые мячи кому-то. Кому посвятили бы дебютные голевые удары вы?
— Эти голы — для моей бабушки, которой уже нет в живых. Каждый свой мяч я посвящаю ей. Надеюсь, она довольна моей сегодняшней игрой.
— Что нужно сделать «Зениту», чтобы не упустить преимущество?
— Мы должны продолжать играть так же, как и сегодня, гнуть свою линию, работать и в каждом матче брать три очка.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-03-17-vendel-eti-goly-dlya-moey-babushki-kotoroy-uzhe-net-v-zhivykh.htm
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