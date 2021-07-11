Джикия после разгрома «Сочи» заявил, что в сезоне все будет по-другому

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.

«Согласен, что эта игра была на расслабоне. В сезоне все будет по-другому, конечно», — сказал Джикия.

Ранее председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун заявил, что команда провела матч с «Сочи» «на расслабоне».

Следующий матч «Спартак» проведет 14 июля против «Рубина».