Джикия после разгрома «Сочи» заявил, что в сезоне все будет по-другому
21:11
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Сочи» (4:0) в матче товарищеского турнира Кубок Матч-Премьер.
«Согласен, что эта игра была на расслабоне. В сезоне все будет по-другому, конечно», — сказал Джикия.
Ранее председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун заявил, что команда провела матч с «Сочи» «на расслабоне».
Следующий матч «Спартак» проведет 14 июля против «Рубина».
Опрос
проголосовало: 41901Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю