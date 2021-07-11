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Бакаев и Витория после разгрома «Сочи» подчеркнули, что в чемпионате будет намного сложнее

20:54
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что по итогу товарищеского матча против «Сочи» (4:0) не стоит делать серьезных выводов.

— Нам тренер говорить наслаждаться и играть свободно. Это товарищеская игра. В чемпионате будут другие игры, другие скорости. Нужно не расслабляться, быть в тонусе. Мы знаем, с каким настроем против нас играют. Мы будем на сто процентов сосредоточены в чемпионате, — заявил хавбек.

Игрока поддержал и главный тренер красно-белых Руй Витория.

— Зелимхан все сказал правильно. Мы находимся на сборах, у нас идет этап подготовки. Я отдаю себе отчет, что в чемпионате будет намного сложнее. Российский чемпионат не такой простой, как многие думают. Я изучил его очень детально. Нужно над многим работать и перенести эту уверенность в чемпионат. Когда начнется сезон, то многое изменится. Ребята сегодня показали отличный футбол, они выполнили установки и сыграли хорошо, — добавил тренер.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев был признан лучшим игроком матча первого тура Кубка Париматч Премьер с «Сочи» (4:0).

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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